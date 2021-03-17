Kalpsizler verin çocuğumu

Van'da her hafta devam eden eyleme katılan aile sayısı 14'e yükselirken, Hakkârili anne Rukeyta Adıyaman, oğlunun 2016'da henüz 9 yaşında iken HDP tarafından kaçırıldığını söyledi.Oğlu Hamza'nın, okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kaybolduğunu söyleyen acılı anne, bir süre sonra oğlunun elinde silahla örgüt içindeki görüntülerini gördüğünü anlattı.Hamza ile birlikte 7 küçücük çocuğun boyları kadar silahlarla görüldüğü bu görüntüler sonrası oğluna ulaşmaya çalıştığını belirten anne Adıyaman, "Bizim çocuklarımız HDP tarafından yıllardır PKK'ya satılıyor. Artık yeter bitsin bu zulüm. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Kalpsizler verin oğlumu" diye haykırdı.