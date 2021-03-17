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Haberler Gündem Haberleri Kocaeli Valisi Yavuz,”Misafir kabul etmeyin”
Giriş Tarihi: 17.3.2021 23:44

Valisi Yavuz,”Misafir kabul etmeyin”

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Valisi Yavuz,”Misafir kabul etmeyin”

Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından Pandemi değerlendirmesi için yapılan toplantıya dair notlar paylaşırken, ev hanımlarına seslendi ve “Misafir kabul etmeyin” uyarısında bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, pandemi değerlendirmesi toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından bazı açıklamalarda bulundu Yavuz, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi. " Vali yardımcılarımızın, Kaymakamlarımızın il ve ilçe sağlık müdürlerimiz ile hastane başhekimlerimizin katılımı ile pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Aşılama faaliyetlerindeki son durum ile denetimleri ele aldık. Vali yardımcılarımız denetime devam edecekler. Kaymakamlarımızın yanında il müdürleri ve müdür yardımcıları kurumlarından oluşturulacak denetim ekipleri ile sabah 08.00' den 21.00'a kadar nöbetleşe denetim yapacaklardır. Hanım kardeşlerimizden misafir kabul etmemelerini özellikle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı

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Kocaeli Valisi Yavuz,”Misafir kabul etmeyin”
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