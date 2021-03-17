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Giriş Tarihi: 17.3.2021 18:22 Son Güncelleme: 17.3.2021 18:22

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı başkanlığında toplandı! Yeni tedbirler masada mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı! Yeni tedbirler masada mı?

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıdan, normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise geri geleceği belirtiliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda gevşeme kararının ardından günlük koronavirüs vaka sayısındaki çok hızlı artış ve aşılamadaki son durum masaya yatırılacak.

RESTORAN VE KAFELERİN KAPATILMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri geleceği belirtilirken, restoran ve kafelerin kapatılmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

16 MART TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 158 bin 386 Covid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 874 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 893 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

EN ÇOK VAKA OLAN 5 İL

Geçtiğimiz bir haftada en fazla vaka yine Samsun'da görüldü.

27 Şubat-5 Mart verilerini içeren haritadaki 348 rakamıyla korkutucu bir tablo sergileyen Samsun'da vakanın artışı hız kesmedi.

Bu hafta Samsun'da 100 bin kişinin 458'inde corona virüse rastlandı.
Samsun'u sırasıyla Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis takip etti.

EN AZ VAKA BU İLLERDE

En az vaka görülen iller de sırasıyla Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman oldu.

Salgınla mücadelede son 1 haftada başarılı bir mücadele sergileyen Siirt'te 100 bin kişiden 2'sinde corona virüse rastlandı.

İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Üç büyükşehirde en fazla artış yine İstanbul'da görüldü.

Geçtiğimiz hafta her 100 bin kişiden 111,57'sinde virüs tespit edilen İstanbul'da bu oran 178,75'e yükseldi.

Artış, Ankara ve İzmir'de İstanbul'a göre sınırlı kaldı. Ankara'da her 100 bin kişiden 68,53'ünde, İzmir'de ise her 100 bin kişiden 78,57'sinde virüs tespit edildi.



Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz." dedi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı! Yeni tedbirler masada mı?
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