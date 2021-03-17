SON DAKİKA: İşte PKK'nın gerçek yüzünü ortaya çıkaran görüntüler! 9 yaşındaki çocuk...

Son dakika haberleri... Yıllardır küçük çocukları kaçırıp sözde "dava" diye dağlarda ölüme sürükleyen terör örgütü PKK ve ona eleman temin eden HDP'ye olan tepkiler her geçen gün çığ gibi artıyor. Van'da HDP önünde her hafta eylem yapan ailelerin sayısı 14'e yükselirken, HDP önündeki eyleme dâhil olan Hakkârili anne Rukeyta Adıyaman, daha 9 yaşında iken okulda HDP tarafından kaçırılan oğlunun yasanı tutuyor. SABAH'a önemli açıklamalarda bulunan Adıyaman, oğlu Hamza'nın 9 yaşında HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya satıldığını öğrendiğini ve ellerine ulaşan bir görüntüde oğlunun eline boyu kadar silah verildiğini söyledi.

Uzun yıllardır özellikle doğu illerinde çocukları zorla kaçırıp PKK'ya gönderen HDP'ye tepkiler her geçen gün artıyor. 2019 yılının Eylül ayında Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem başlatan gözü yaşlı anneler 2 yılı aşkındır evlatlarının dönüşünü bekliyor. Diyarbakır'ın ardından Hakkâri ve Şırnak'ta son olarak da Van'da bir araya gelen gözü yaşlı aileler çocuklarını HDP'den istemeye devam ediyor. Annelerin eylemi ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası teslim olan onlarca terörist HDP'nin kendilerini nasıl kandırıp terör örgütü PKK'ya sattıklarını anlattı. Ailelerin eylemi ve güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları olumlu sonuçlar doğururken, PKK'nın gücüde bitti. Van'da HDP önünde her hafta eylem yapan ailelerin sayısı 14'e yükselirken, HDP önündeki eyleme dahil olan Hakkarili anne Rukeyta Adıyaman, daha 9 yaşında iken okulda HDP tarafından kaçırılan oğlunun izini yıllardır sürdüğünü ve yaşadığı zor zamanları SABAH'a anlattı.

UFACIK ÇOCUKLARI KAÇIRIP ELLERİNE SİLAH VERMİŞLER

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde 2016 Mart tarihinde okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kaybolan 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'dan yıllardır haber alınamıyor. Yıllardır da Adıyaman'dan haber alamayan aile ise gözü yaşlı bir şekilde gitmedikleri kapı bırakmadı. 9 yaşındaki Adıyaman'ın okulda oyun oynarken Zap suyuna düşüp öldüğü iddia edildi ancak yıllar sonra Hamza Adıyaman'ın PKK tarafından kaçırıldığı ve PKK'nın bir kampında elinde boyu kadar silahla olduğu görüntüler yayımlandı. Teröristler tarafından çekilen görüntülerde Hamza ile birlikte 7 küçücük çocuğun boyları kadar silahlarla oynadıkları ve ellerindeki silahları dahi taşımakta zorlandıkları gözlendi. Ortaya çıkan görüntülerde PKK'nın nasıl çocukları kaçırıp ellerine silah verdiği bir kez daha ortaya çıktı.

OĞLUMUZUN ASLINDA ÖLMEDİĞİNİ VE PKK TARAFINDAN KAÇIRILDIĞINI ÖĞRENDİK

Van'da her hafta HDP il binası önündeki oturma eylemine Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde 9 yaşında iken terör örgütü tarafından kaçırılan Hamza Adıyaman'ın annesi Rukeyta Adıyaman, oğlundan bir haber almak için çabalıyor. Her hafta HDP önüne gelerek oğlunu HDP'den isteyen gözü yaşlı anne SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Çocuğunun okulunu okuyan bir çocuk olduğunu söyleyen anne Adıyaman, "Oğlum bir gün okuldan dönmedi. Bize Zap suyuna düştü öldü dediler. Günlerce aradık ama yok bulamadık. Aradan zaman geçti oğlumuzun kaçırıldığına dair bir şeyler duyduk. Peşine düştük ve oğlumuzun aslında ölmediğini ve PKK tarafından kaçırıldığını öğrendik." Dedi.

ÇOCUKLARA BOYLARI KADAR SİLAH VEREN "ALÇAK PKK"

Anne Adıyaman konuşmasının devamında şunları söyledi: "HDP ve yandaşları tarafından para karşılığı PKK'ya satılan Hamza Adıyaman'ın annesiyim. 9 Mart 2016' da Hamza Adıyaman suya düştü diye bir haber geldi bize. 1 yıl sonra PKK'ya kaçırıldığını para karşılığı satıldığını öğrendik. Bir zaman sonra kardeşimin videosunu bulduk. PKK'ya ait bir kapta boyu kadar silahla görüntülemişler. Benim oğlum daha 9 yaşındaydı ne bilsin silahı savaşı."

ÇOCUKLARIMIZ HDP TARAFINDAN YILLARDIR PKK'YA SATILIYOR

Oğlu Hamza dönene kadar buradaki eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden anne Adıyaman, "Oğlumdan bir haber alana kadar burada kalmaya devam edeceğiz. Vazgeçmeye niyetimiz yok. Elimize bir video ulaştı. Videoda mavili olan benim oğlum. Görüntülerde 7 tane çocuk var. Ve bu çocuklara o yaşta ellerine zorla silah tutuşturup savaş alanlarına sürüklüyorlar. Ufacık çocuklar ne anlar savaştan. Ellerinde tutukları silahlar boyları kadar. Benim oğlum ne bilsin savaşı silahı. Bizim çocuklarımız HDP tarafından yıllardır PKK'ya satılıyor. Artık yeter bitsin bu zulüm. Ben oğlumu HDP istiyorum. Buradan Hamza'ma sesleniyorum. Oğlum gel artık. Biliyorum sende farkında değilsin. Gel artık, annen seni çok özlüyor." Diye konuştu.