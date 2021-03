Selçuklularda İkta Sistemi Nedir, Amaçları Nelerdir? İkta Sistemi Ne Demek, Kısaca Özellikleri

Selçuklularda İkta Sistemi son zamanlarda internet üzerinde çok fazla araştırılmaya başlanmıştır. Bir başka karşılığı da Osmanlı Devleti'nde kullanılan bu sistem pek çok faydaya sahiptir. İnsanlar bu sistemin nasıl olduğunu merak ederler. İkta Sistemi çoğu Türk İslam Devletinde kullanılmıştır. Peki bu kadar merak edilen İkta Sistemi faydaları nelerdir? İkta Sistemi Nedir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

İkta Sistemi Ne Demek?

İkta, Selçuklu Devleti'nde maaş olarak kullanılan toprağa denmektedir. Asker ve devlet memurlarına, devlet için yaptıkları hizmetler karşılığında, ikta adı verilen bu topraklar belirli bir süre için verilirdi. Verilen bu toprakların vergi gelirleri de ikta sahiplerinin kazançları haline gelmiş oluyor idi. İkta arazisinin sahibi olan kişiler, kendilerine verilen topraklar karşılığında asker yetiştirirlerdi. Devlete verdikleri hizmetin süresi dolduğunda ise bu toprak kişilerin ellerinden alınırdı. Bu topraklar her daim devlete bağlı kalırdı fakat denetimi ve kullanımı memur veya asker olan kişideydi.

İkta Sistemi Özellikleri

İlk olarak çeşitli İslam devletlerinde uygulanan ancak zamanla gelenek halini alan bir toprak sistemidir.

İkta sistemini ilk kez uygulayan Türk devleti Büyük Selçuklu Devleti'dir. Vezir Nizamülmülk tarafından uygulanmıştır.

İkta, sözlükte "kesmek" anlamına gelen kat' kökünden türetilmiş, kelimesi ise Arapça'dır.

Kendisine ikta toprağı verilen kişiye mukta adı verilir.

İkta sahipleri kadılar tarafından denetlenirlerdi.

İkta Sistemi, Osmanlı'da tımar sisteminin temellerini atmıştır.

İkta toprakları, padişahın tahta çıktığı zamanlarda ya da bir savaştan zafer kazanıldığı zamanlarda dağıtılırdı.

Büyük Selçuklu Devleti'nde büyük ikta topraklarına izin verilirken, Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti'nde ve Osmanlılarda büyük ikta topraklarına izin verilmedi.

İkta toprakları devlete aittir. Bu toprakların kullanımı ise mukta adı verilen ikta sahiplerine aittir.

İkta sahipleri kesinlikle bu toprakları bir başkasına satamazlar.

Toprağın güvenliğini ve tarımsal üretimin devamlılığını üç yıl boyunca sağlamayan ikta sahibinden toprak geri alınmaktaydı.

İkta Sisteminin Siyasi Amaçları

Ülke yöneticisinin otoritesi artmıştır.

Asker ve memurlara ödemeleri toprak şeklinde yapılmıştır ve devlet maaş verme sıkıntısı çekmemiştir.

Asker yetiştirilmesi hızlanmıştır.

Ülkedeki tarım arazılari boş durmamıştır ve maddi destek sağlanmıştır.

İkta Sistemi Faydaları

Osmanlı'da olacak olan Tımar Sisteminin temellerini atmıştır.

Devlete mali ve askeri güç sağlamıştır.

Devlet yöneticilerinin halk ve ülke üzerindeki etkisini artırmıştır.

Ülkede bulunan tarım arazilerinin aktif bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır.

Maaşlar para şeklinde değil de toprak şeklinde ödendiği için devletin maaş konusunda yaşadığı sıkıntılar azalmıştır.

Göçebe yaşayan Türkmen'leri yerleşik hayata geçirmiştir.

Asker yetiştirilmesi hızlanmıştır.

İkta Sisteminin Osmanlı Devleti'ndeki Karşılığı

İkta sistemi, Selçuklular başta olmak üzere Türk İslam Devletleri tarafından kullanılmış olan bir sistemdir. Bu devletlerden sonra Osmanlı Devleti de ikta sistemine benzeyen bir sistem kullandı. Bu sistemin adı ise Tımar (Dirlik) Sistemi'ydi. İkta sisteminde olduğu gibi devlet memurlarına ve askerlere hizmetleri karşılığında verilen topraklardan oluşan bir sistemdi. Bu sisteminde verilen toprak parçalarına dirlik adı verilmekteydi. Bu dirlikler kendi içlerinde üç kategoriye ayrılıyorlardı; tımar, zeamet ve has. Tımar, çeşitli savaşlarda üstün başarı göstermiş olan asker ve sipahilere verilen arazilere denirdi. Bu arazilerin geliri diğerlerine oranla daha azdı. Zeamet de tımarda olduğu gibi bazı savaşlarda üstün başarı göstermiş askerlere ve sipahilere verilmekteydi. Bunun yanı sıra bazı devlet adamlarına da verildiği olurdu. Zeamet arazilerin geliri tımara oranla daha yüksek ama has arazilerden daha düşüktü. Has, padişahlarına, ailelerine, beylerbeyine, sadrazamlara, vezirlere, beylerbeyine ve sancak beylerine verilen arazilerin adıydı. Bu arazilerin gelirin hepsinden çok daha fazlaydı. Tımar sahipleri de ikta sisteminde olduğu gibi asker yetiştirmek zorundaydılar. Vergi gelirlerinin belli bir kısmı ile atlı asker yetiştirirlerdi.