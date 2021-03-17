Çanakkale şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla Mevlid-i Şerif okundu.

Siirt Merkez Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı, bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt'teki kuran kursu öğretmen ve öğrencilerinin, Çanakkale Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında okudukları 35 hatmi şerifin duası İl Müftüsü Yardımcısı Muhammed Özdemir tarafından yapıldı.

Şehitlik mertebesinin önemine değinen Özdemir, 'birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.' dedi.

Mevlit programı çıkışında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara, Lokum ve Gül suyu ikram edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, öğle namazı çıkışında Cumhuriyet caddesi ve Fatih pasajında vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.

Salgınla mücadelede, gerek devletimizin, gerekse yerel tüm imkânların seferber edildiğini hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, maske, sosyal mesafe kuralı ve temizliğin önemine bir kez daha dikkat çekerek, vatandaşların bu kurallara sıkı sıkıya uymasını istedi.