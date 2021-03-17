Haberler Gündem Haberleri Siyasi partiler nasıl kapatılabilir? AYM'nin önünde 3 yol var

Giriş Tarihi: 17.3.2021 19:46 Son Güncelleme: 17.3.2021 20:20

Siyasi partiler nasıl kapatılabilir? AYM'nin önünde 3 yol var ZÜBEYDE YALÇIN

Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin hükümler Anayasa'nın 69'uncu maddesinde düzenliyor. Bir parti hakkında Anayasa Mahkemesine (AYM) kapatma davası açılabilmesi için Anayasa'nın 68'inci maddesindeki "Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez" hükümlerine aykırı hareket ederek bir odak haline gelmeleri ile mümkün oluyor.

NASIL ODAK HALİNE GELİYOR Siyasi partinin odak haline nasıl geleceği Anayasa'nın 69'uncu maddesinde şöyle anlatılıyor:



"Bu nitelikteki fiiller (68'inci maddedeki fiiler) o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır."

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