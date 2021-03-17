Siyasi partiler nasıl kapatılabilir? AYM'nin önünde 3 yol var

NASIL ODAK HALİNE GELİYOR
Siyasi partinin odak haline nasıl geleceği Anayasa'nın 69'uncu maddesinde şöyle anlatılıyor:
"Bu nitelikteki fiiller (68'inci maddedeki fiiler) o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır."
900 TERÖR DOSYASI
HDP'li milletvekilleri ile ilgili TBMM'ye gelen 900'e yakın dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Bunların ezici bir çoğunluğunu terör suçları oluşturuyor. Bunlar bile HDP'nin bir odak haline geldiğini ortaya koyuyor.
Son dakika haberi: HDP'ye kapatma davası açıldı! İddianame AYM'ye gönderildi | Video
AYM'NİN ÖNÜNDE 3 YOL
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı kapatma başvurusuna karşılık AYM'nin önünde üç seçenek bulunuyor.
Bu seçenekler, şöyle sıralanıyor:
1- AYM, HDP hakkındaki davayı reddedebilir.
2- HDP'yi kapatmayıp bir ara seçenek olarak Hazine yardımını kesebilir.
3- HDP'yi kapatabilir."