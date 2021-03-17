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Giriş Tarihi: 17.3.2021 09:31 Son Güncelleme: 17.3.2021 09:31

: - kara yolu trafiğe kapandı!

AA
Son dakika: Antalya-Denizli kara yolu trafiğe kapandı!

haberine göre; - kara yolu, Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece yağmaya başlayan kar yağışının etkisini artırması ile ulaşıma kapandı.

Antalya-Denizli kara yolunun, Korkuteli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisi artırdı. Yoğun yağış nedeniyle Korkuteli-Denizli kara yolunun 11. kilometresinden itibaren yol trafiğe kapandı.

Bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Jandarmalar, trafiği düzenlerken Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yapmaya başladı.

Çok sayıda aracın beklediği kara yolunun, kar küreme çalışmaların ardından kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi.

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Son dakika: Antalya-Denizli kara yolu trafiğe kapandı!
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