SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada karar çıktı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tüm sanıklar ve avukatları katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de duruşmada öğrencilere sahip çıktı. Duruşmanın başlamasının ardından sanıkların avukatı iddianamenin iadesini ve sanıkların beraatlerinin gerçekleşmesini talep etti. Mahkeme, iddianame iadesi ve beraat talebini reddetti.

Duruşma savcısı adli kontrol şartının haftada bir gün belirlenen konumda imza atmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.