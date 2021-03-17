SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada karar çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT amblemi yerleştirilmiş Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi. Duruşmaya katılan CHP'li isimlerin öğrencilere sahip çıkması dikkat çekti.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tüm sanıklar ve avukatları katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de duruşmada öğrencilere sahip çıktı. Duruşmanın başlamasının ardından sanıkların avukatı iddianamenin iadesini ve sanıkların beraatlerinin gerçekleşmesini talep etti. Mahkeme, iddianame iadesi ve beraat talebini reddetti.
Duruşma savcısı adli kontrol şartının haftada bir gün belirlenen konumda imza atmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.
SAVCI TUTUKLULUK DEVAMINI TALEP ETTİ
Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerine dair iddianamede belirtilen hususların bulunması, ön görülen cezanın üst sınırı göz önüne alındığında sanıkların kaçma ihtimali göz önünde bulunduğundan tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
TAHLİYE EDİLDİLER
Mahkeme, ara karar olarak tutuklu sanıklar Selahattin Can Uğuzeş ve Doğu Demirtaş tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.