Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüsü yendi. Erbaş'ın Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavi süreci başarı ile sonuçlandı. Erbaş, bugün taburcu olurken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'TABURCU OLDUM' PAYLAŞIMI

Erbaş'ın taburcu olduğu anın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah.