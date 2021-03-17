Son dakika: Gözaltına alınan Enver Aysever ifade verdi

Son dakika haberi: Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever, Twitter'da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılan bir soruşturmayla ilgili olarak bu sabah karakolda ifade verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş bir yakalama kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞ

Gazeteci Enver Aysever'in avukatı Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nin 20 Mart 2020 tarihinde Aysever'in Twitter'da yaptığı bir paylaşımla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasında bulunduğunu, bununla ilgili olarak ifadesini almak üzere bir yakalama kararı olduğunu öğrendiklerini belirtti. Enver Aysever, başka bir soruşturma nedeniyle karakolda ifade verdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınırken ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

'KARİKATÜRÜ PAYLAŞTIĞIMI KABUL EDİYORUM'

Gazeteci Enver Aysever, adliyeye getirildikten sonra savcılıkta verdiği ifadesinde 'Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkımda yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bana gösterilen karikatür Birol Çün isimli şahıs tarafından çizilmiştir. Ben de bu karikatürü sosyal medyada paylaştım. Paylaştığımı kabul ediyorum ancak aynı olay nedeniyle İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştır. Söyleyeceklerim bu kadardır.' şeklinde konuştu.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından gazeteci Enver Aysever, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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