Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan deprem açıklaması! 722 okul güçlendirildi

"LİSEMİZ ÇANAKKALE ŞEHİDİMİZ YÜZBAŞI YUSUF KENAN'IN ADIYLA ŞEREFLENDİ"

Lisenin tamamlanma sürecinde görev alan herkese teşekkür eden Vali Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sancaktepe ilçemizde yapımı yeni tamamlanan, 1500 öğrencimizin eğitim göreceği, 44 derslik ve 26 atölye kapasiteli "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz," Çanakkale Şehidimiz Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adıyla şereflendi. Ne mutlu. Bir mezarı dahi olmayan, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı, ilelebet, artık bu okulumuzla birlikte yaşayacak. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı, Sancaktepe ilçemize de okulumuza da çok yakıştı. Okulumuzun girişini gördünüz. Sanki bir okulu değil de adeta, özel bir müzeyi geziyor hissine kapıldınız, değil mi. Balmumu heykeller, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın cephedeyken eşi Zehra Hanım'a gönderdiği o asırlık mektuplar, siyah beyaz fotoğraflar ve o ince ince düşünülen detaylar. Bu güzel okulumuzun gerek yapımında gerekse Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın okulumuza adının verilmesi sürecinde emeği geçen ve canla başla çalışan herkese ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum."

"AZİZ HATIRALARI ASLA UNUTULMAYACAK"

Vali Yerlikaya, "Yüzbaşı Yusuf Kenan, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le de dönem arkadaşıydı. Her ikisi de aynı yıl, 1902'de Harbiye'den mezun olmuştu. Yusuf Kenan, hayatını cepheden cepheye koşarak geçiren kahraman askerlerimizden biriydi. Trablus'un kızgın çöllerinde de savaşmış, Balkan harbinin o büyük acılarına şahit olmuştu. 1909 yılında Zehra Hanımla evlenmişti. İlk çocuğunun doğum haberini bile yine cephedeyken almıştı. İhsan adını verdiği oğlunun doğumunda bulunamamıştı. Tıpkı, birkaç aylıkken öldüğünde cenazesinde bulunamadığı gibi. Ama Allah daha sonra onlara iki kız çocuğu bahşetti. Rüçhan ile Müjgân. Biliyor musunuz şu an aramızda kim var? Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın torunu, rahmetli Rüçhan annemizin oğlu Hüsnü Ağabeyimiz var. Ona da en kalbi duygularımla hoş geldiniz demek istiyorum. Hüsnü Ağabey, böyle bir dedenin torunu olduğunuz için, Ne kadar gurur duysanız azdır. Sizler bize hem Yusuf Kenan'ın hem de Zehra annemizin emanetlerisiniz. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu topraklar için, gözünü kırpmadan şehit olan Mehmetçiklerimiz. Çanakkale Şehitlerimiz. Ve en nihayet Yüzbaşı Yusuf Kenan. Sizlerin aziz hatıraları asla unutulmayacak. Rabbim hepinizden razı olsun. Mekânlarınız cennet olsun. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun" şeklinde konuştu.