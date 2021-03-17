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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:29

Son dakika: açıkladı! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz

DHA
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz

Son dakika haberi: MSB: bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

Son dakika haberi: MSB: Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz
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