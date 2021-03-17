Son dakika haberi: MSB: Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.
Son dakika haberi: MSB: Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz