Son dakika: Pos cihazı ve çek-senet tefecilerine dev operasyon! 333 adrese eş zamanlı baskın...

232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlar halen devam ediyor.

Tefecilik suçuyla mücadelemiz tüm güvenlik kapsaitemiz ve kararlılığımızla sürdürülecektir