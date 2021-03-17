Son dakika: Pos cihazı ve çek-senet tefecilerine dev operasyon! 333 adrese eş zamanlı baskın...

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde 333 adrese POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik eş zamanlı baskın düzenlendiğini duyurdu.
TEFECİLERE DEV BASKIN
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde bugün 55 ilde 333 adreste eş zamanlı "TEFECİLİK" operasyonu gerçekleştirildi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda POS Tefeciliği ve Çek-Senet Tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.
232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlar halen devam ediyor.
Tefecilik suçuyla mücadelemiz tüm güvenlik kapsaitemiz ve kararlılığımızla sürdürülecektir