Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Rehberinde son dakika değişikliği: Karantina uygulanmayacak

KARANTİNA UYGULANMAYACAK

Rehberde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez.