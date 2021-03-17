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Giriş Tarihi: 17.3.2021 09:54 Son Güncelleme: 17.3.2021 10:33

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Rehberinde değişikliği: Karantina uygulanmayacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Rehberinde son dakika değişikliği: Karantina uygulanmayacak

haberine göre; Sağlık Bakanlığı ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi. Rehberde aşılananlar ile ilgili çok çarpıcı bir madde yer aldı. Buna göre; 2 doz aşı olanlar karantina uygulamalarından muaf tutulacak. Brezilya ve Güney Afrika varyantlı virüslerin bulaştığı kişiler için ise bu durum geçerli olmayacak.

Sağlık Bakanlığı, 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelledi. Güncellemeye göre, iki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacak. Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar uygulamadan muaf.

KARANTİNA UYGULANMAYACAK

Rehberde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez.

Ancak, bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanır."

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Rehberde, Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351); ve Brezilya (P1) Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olduğu belirtilerek bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Rehberinde son dakika değişikliği: Karantina uygulanmayacak
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