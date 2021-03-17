Son dakika: Skandalın merkezindeki otel kapatıldı! Polis baskını ile gerçek ortaya çıkmıştı...

KARAR VERİLDİ

Beşiktaş'ta Cumartesi gecesi boğaz manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmaması, eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı olarak 8-9 kişinin bir odada kaldığı şeklinde gerçek dışı kayıt oluşturulması nedeniyle, 5 gün süreyle kapatıldı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.