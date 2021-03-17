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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:20 Son Güncelleme: 17.3.2021 12:51

: Skandalın merkezindeki otel kapatıldı! Polis baskını ile gerçek ortaya çıkmıştı...

DHA
Son dakika: Skandalın merkezindeki otel kapatıldı! Polis baskını ile gerçek ortaya çıkmıştı...

haberine göre; 'ın bölgesinde bulunan lüks otelde geçtiğimiz günlerde 90 kişilik parti verilmişti. Otel müşterisi olarak içeri alınan kişiler pandemi kurallarını ihlal etmekten idari cezaya çarptırıldı. O otel ile ilgili İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından flaş bir karar alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ta hafta sonu 90 kişinin eğlence yaptığı otel pandemi kurallarına uymadığı için 5 gün süreyle kapatıldı. Otel kapısına "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.

KARAR VERİLDİ

Beşiktaş'ta Cumartesi gecesi boğaz manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmaması, eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı olarak 8-9 kişinin bir odada kaldığı şeklinde gerçek dışı kayıt oluşturulması nedeniyle, 5 gün süreyle kapatıldı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi.

312 BİN TL CEZA

Otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.

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Son dakika: Skandalın merkezindeki otel kapatıldı! Polis baskını ile gerçek ortaya çıkmıştı...
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