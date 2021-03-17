3 bin 200 personel ile koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda bugün Trabzon il merkezi ve ilçeleri dahil kentin en işlek cadde ve meydanlarda 3 bin 200 personelin katılımıyla 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetim" gerçekleştirdi.

Denetimlere katılan ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu şehrin bir an önce kırmızı kategoriden mavi kategoriye geçmesi için gayret gösterilmesini istedi. Vali İsmail Ustaoğlu, son 3 haftadır Trabzon'da vaka sayılarında kısmen de olsa bir azalış söz konusu olduğunu ancak son 3 gündür il genelinde az da olsa yaşanan vaka artışlarının kendilerini tedirgin ettiğini belirtti.Vali Ustaoğlu, Kurallara uymama noktasında rehavete kapılmamamız lazım" diye konuştu.

KAPALI ALANLARDAKİ BUŞUŞMALARI TAKİP EDEMİYORUZ

Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda ilimiz geneli ve tüm ilçelerimizdeki farklı noktalarında dinamik tematik denetimlerimize devam ediyoruz. Vatandaşımızın maske konusundaki duyarlılığını iyi düzeyde olduğunu görüyoruz. Fakat bu yetmiyor . Açık alanlarda bu konuda çok büyük bir sıkıntımız yok ama kapalı alanlarda maalesef aile içi buluşmalar var. Bizim de kontrolde zorlandığımız, takipte zorlandığımız durum yaşıyoruz.Bu konuda tekrar uyarımızı yapmak için sahadayız. Daha çok dikkatli olmamız lazım" dedi.

Özellikle son 3 haftadır ilimizdeki vaka sayılarında kısmen de olsa bir azalış söz konusu olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu "Fakat son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu. Rehavete kapılıp kurallara uymama durumundan kaçınmalıyız. Bugün 3 bin 200 personelle sahada denetim yaptık. Bir yandan vatandaşlarımızı uyarıyoruz bir yanda da esnafımız ile dertleşmeye çalışıyoruz. İnşallah 3 haftadır devam eden az da olsa azalışın devamını temenni ediyoruz. Hep birlikte bu Korana ile savaşı kazanacağız. Birbirimize yardımcı olmamız lazım" ifadelerini kullandı.