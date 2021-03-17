Türkiye en büyük üretim merkezi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 'Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu. İşte konuşmasından satırbaşları:
YATIRIMCIYA SAHİP ÇIKIYORUZ:
Bu topraklarda üretim yapan, istihdam sağlayan, ülkemizin gücüne inanan yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı tavrının örneğidir. Bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz.
YÜZDE 75 YERLİLİK:
Ford Otosan, 2 milyar euroluk yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu yatırımı proje bazlı destek programına alarak kendilerine gereken her desteği verdik. Ford Otosan halihazırda Türkiye'deki otomotiv üretim ve ihracatının yüzde 25'ini sağlıyor, 12 bin insana istihdam sunuyor. Ford Otosan, ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynuyor. Yüzde 75'lik yerlilik oranına sahip. Ford Otosan'ın proje sonrası üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek. İlave 3000 kişilik istihdam olacaktır. Bu yatırımın yan sanayiye ciddi katkılar yapmasını, ilave 15 bin kişilik dolaylı istihdamın da gerçekleştirmesini bekliyoruz.
130 BİN BATARYA KAPASİTESİ:
1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek. Sadece dizel ve benzinli araçlar değil, elektrikli araçlar ile batarya üretimi yapılacak. 130 bin batarya kapasitesi sağlanacak. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Ford Otosan, ihracatını 13 milyar dolara çıkaracak. Avrupa pazarında satılması üzerine alım taahhüdü veriliyor. Ford Otosan'ın yatırımı ile geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum.
SALGINA RAĞMEN BÜYÜYORUZ:
İhracat yaptığımız ülke sayısı günden güne artıyor. Birçok ülke ekonomik daralma yaşarken, Türk ekonomisi toparlanmayı başarılı sürdürüyor.
TÜRK MALI HER YERDE:
Son derece sınırlı ticaretimizin olduğu ülkelerde bugün Türk malı ürünler kullanılıyor.
10 YILDA AVRUPA'DA LİDER DÜNYADA İLK 5'TE OLACAĞIZ
Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık. Ford Otosan'ın sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Kovid-19 salgını sürecinde otomotiv sektörümüz 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü. Yakın gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız. Elektrikli ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ilk 5'te olacağız.
YERLİ OTOMOBİL 2022 SONUNDA HAZIR
Türkiye'nin otomobili projesi tüm
hızıyla devam ediyor.
İlk üretim araçları
2022 sonunda
banttan
indirmeyi planlıyoruz.
Yerli ve yabancı bilim
insanlarını ülkemizin
fırsatlarından istifade
etmeye davet ediyorum.
'TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN CAZİBESİNİN İSPATI'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan'ın Kocaeli'nde gerçekleştirme kararı aldığı "Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimi" yatırımı için "Pandemiye rağmen büyüme hızını kesmeyen sanayi yatırımları ve bu devasa girişim, Türkiye'nin yükselen cazibesinin adeta ispatı konumunda" dedi.
"UZUN VADEDE TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN KAZANIR"
Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç:
Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş
insan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik
potansiyeli, eşsiz jeostratejik konumu
ve teşvik sistemiyle dünyanın önemli fırsatlar
sunan ülkelerinden biridir. Türkiye'yi
kısa dönemli analizlerle anlamaya çalışmak
büyük yanılgıdır. Uzun vadede bu ülkeye yatırım
yapan herkes kazanır. Biz de bu yatırımla
üreteceğimiz ilk aracı Cumhuriyetimizin 100'üncü
yılında banttan indireceğiz.
PROTOKOL İMZALANDI
Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Cumhurbaşkanı Erdoğan nezaretinde protokol imzaladı. Erdoğan'a bir araç maketi de hediye edildi.