Türkiye en büyük üretim merkezi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 'Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu. İşte konuşmasından satırbaşları:Bu topraklarda üretim yapan, istihdam sağlayan, ülkemizin gücüne inanan yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı tavrının örneğidir. Bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz.Ford Otosan, 2 milyar euroluk yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu yatırımı proje bazlı destek programına alarak kendilerine gereken her desteği verdik. Ford Otosan halihazırda Türkiye'deki otomotiv üretim ve ihracatının yüzde 25'ini sağlıyor, 12 bin insana istihdam sunuyor. Ford Otosan, ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynuyor. Yüzde 75'lik yerlilik oranına sahip. Ford Otosan'ın proje sonrası üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek. İlave 3000 kişilik istihdam olacaktır. Bu yatırımın yan sanayiye ciddi katkılar yapmasını, ilave 15 bin kişilik dolaylı istihdamın da gerçekleştirmesini bekliyoruz.1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek. Sadece dizel ve benzinli araçlar değil, elektrikli araçlar ile batarya üretimi yapılacak. 130 bin batarya kapasitesi sağlanacak. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Ford Otosan, ihracatını 13 milyar dolara çıkaracak. Avrupa pazarında satılması üzerine alım taahhüdü veriliyor. Ford Otosan'ın yatırımı ile geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum.İhracat yaptığımız ülke sayısı günden güne artıyor. Birçok ülke ekonomik daralma yaşarken, Türk ekonomisi toparlanmayı başarılı sürdürüyor.Son derece sınırlı ticaretimizin olduğu ülkelerde bugün Türk malı ürünler kullanılıyor.Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık. Ford Otosan'ın sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Kovid-19 salgını sürecinde otomotiv sektörümüz 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü. Yakın gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız. Elektrikli ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ilk 5'te olacağız.Türkiye'nin otomobili projesi tümhızıyla devam ediyor.İlk üretim araçları2022 sonundabanttanindirmeyi planlıyoruz.Yerli ve yabancı biliminsanlarını ülkemizinfırsatlarından istifadeetmeye davet ediyorum.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan'ın Kocaeli'nde gerçekleştirme kararı aldığı "Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimi" yatırımı için "Pandemiye rağmen büyüme hızını kesmeyen sanayi yatırımları ve bu devasa girişim, Türkiye'nin yükselen cazibesinin adeta ispatı konumunda" dedi.Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmişinsan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomikpotansiyeli, eşsiz jeostratejik konumuve teşvik sistemiyle dünyanın önemli fırsatlarsunan ülkelerinden biridir. Türkiye'yikısa dönemli analizlerle anlamaya çalışmakbüyük yanılgıdır. Uzun vadede bu ülkeye yatırımyapan herkes kazanır. Biz de bu yatırımlaüreteceğimiz ilk aracı Cumhuriyetimizin 100'üncüyılında banttan indireceğiz.Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Cumhurbaşkanı Erdoğan nezaretinde protokol imzaladı. Erdoğan'a bir araç maketi de hediye edildi.