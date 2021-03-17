Son dakika: Türkmenistanlı bakıcının 3. kattan düşerek öldü! İşitme cihazı bahanesiyle ölümde hesap vakti!

Büyükçekmece'de 1,5 yıl önce Türkmenistan uyruklu Muhabbat Meremglyyeva'nın 3. kattan düşerek ölmesine ilişkin haklarında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 1'i tutuklu 5 kadın sanığın yargılandığı davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Ölen kadının erkek arkadaşı Emrah Başçı, "Muhabbat benim kız arkadaşımdı. Bana para kaybolma olayından da bahsetmişti. Ev sahibinin kendini sorumlu tuttuğunu, işten ayrılmak istediğini söylemişti" dedi. Ev sahibi İpek A., 8 bin liralık işitme cihazının kaybolmasından sorumlu tuttuğu Meremglyyeva'yı sorgulamak için evine kadın arkadaşlarını çağırmıştı. Mahkeme heyeti, sanık Burcu K. hakkında yakalama kararı çıkartarak duruşmayı erteledi.

Bakırköy 22 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Fatma A., Ülkü Ç., İpek A. avukatları ve müşteki Emrah Başçı katıldı.

Duruşmada dinlenen müşteki Emrah Başçı, "Muhabbat kız arkadaşımdı. Tekstil işinde çalışırken tanışmıştık. Yaklaşık 2 sene nikahsız birlikte yaşadık. Kendisi son olarak İpek diye birisinin yanında çocuk bakıcılığı yapıyordu. 1 aya yakın süredir yatılı olarak çalışmıştı. Hafta sonları geliyordu. Olayın ne şekilde meydana geldiğini görmedim. Sanıklarla aralarında ne yaşandığını bilmiyorum. Suç tarihinde kendisine ulaşamayınca bakıcılık yaptığı eve gittim. Olayı orada öğrendim. Maktul bana herhangi bir şeyden bahsetmedi. Ancak suç tarihinden 1-2 hafta önce İpek ile aralarında bakıcılığını yaptığı çocuğun işitme cihazının kaybolmasıyla ilgili bir tartışma yaşandığından bahsetmişti. Maktul bana para kaybolma olayından da bahsetmişti. Ev sahibinin kendini sorumlu tuttuğunu, işten ayrılmak istediğini söylemişti. İşten ayrılma meselesini suç tarihinde konuşmuştuk. Ben kendisine suç tarihinde mesaj attım. İpek ile konuşuyorum daha sonra görüşelim diye cevap vermişti. Kavga olayından bahsetmedi. Bu hususları mesaj olarak bana atmıştı. Olay nedeniyle şikayetçiyim. Suç varsa cezalarını çeksinler" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e itiraf mesajı göndermesine ilişkin telefon numarasına bağlı internet hattının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi baro odasına ait olduğu, baro avukatlarının kullanıma açık olduğu ve wifi şifresinin baro görevlisinde olduğu şifreyi sadece avukatlarla paylaştığını belirtti. Duruşmaya katılmayan sanık Burcu K. hakkında yakalama kararı ve baro görevlisinin duruşma gününde mahkemeye müracaat etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019'da saat 21.50'de Muhabbat Meremglyyeva'nın balkondan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede, maktulün sanık İpek A'nın yanında olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce çocuk bakıcısı olarak işe başladığı, İpek A.'nın çocuğunun işitme engelli olduğu ve 8 bin lira değerindeki işitme cihazının çalındığı, bu durumdan dolayı maktulden şüphelenerek diğer sanıkları arayıp dairesine davet ettiği ifade edildi.

Sanıklar ile maktul arasında arbede yaşandığı, İpek A'nın polisi aradığı sırada maktulün yatak odası penceresinden kendisini atarak düştüğü şeklindeki beyanlarının olayın oluş şekli ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği dile getirilen iddianamede, sanıkların maktulü kendi usullerince sorguya çektikleri aktarıldı.

Maktulün kendisini yatak odasının penceresinden atmasını gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığı belirtilen iddianamede, sanıklar Ülkü Ç, İpek A, Büşra M, Fatma M. ve Burcu K. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istedi.