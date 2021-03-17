Ücretsiz diyetisyen desteği!

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki yurttaşların sağlığını korumak için ücretsiz diyetisyen hizmeti başlatmıştı. Bu hizmetle Beslenme ve Diyet Uzmanları başvuru yapan Gaziosmanpaşalı vatandaşlara hizmetlerini sürdürürken, ilk olarak obeziteden korunmayı ve obeziteden dolayı oluşabilecek kronik hastalıklarla mücadele etmeyi hedeflemişti.

BAŞVURULAR ONLİNE ALINIYOR!

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise belediyenin ücretsiz diyetisyen desteğinin devam ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Başkan Usta, sosyal medya hesabından, "Gaziosmanpaşalıları sağlıklı yaşama teşvik etmek adına ücretsiz diyetisyen hizmetimiz devam ediyor. Başvurular 'Online' alınmaktadır" ifadelerini kullandı. Beslenme ve Diyet Uzmanları'na ulaşabilmek için belediyenin ilgili bölümünden kayıt yaptırılması gerekiyor.