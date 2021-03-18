106 yıl sonra 700 şehide vefa

1915'te Birinci Dünya Savaşı sırasında insanüstü bir kahramanlığın gösterildiği topraklarda 106 yıl sonra bir kez daha "Çanakkale Geçilmez" yazılacak. 1915'te 700'e yakın Çanakkale şehidimizin olduğu Kumkale Muharebesi'nde şehit olanların defin yeri, 104 yıl sonra, 2019'da bulunmuştu. Alanda yapılacak bir şehitlik ve anıtla askerlerimize olan minnet borcumuz bir nebze de olsa ödenmiş olacak. Boğaz'ın girişinde ve her iki yakasında yükselecek olan iki anıt "Çanakkale Geçilmez" sözünü tüm dünyaya daha güçlü hatırlatacak. Şehitliği tespit eden ekibin başkanlığını yapan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Murat Karataş "Kumkale Şehitliği'nin tespiti sürecinde uygulanan bilimsel yöntemler, askerî tarih çalışmaları için örnek teşkil etmekte. Nitekim bu süreç, askerî arşiv belgelerinin kullanımı, arazi yüzey çalışması ve jeo-radar uygulaması ile kesinleşmiştir" dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bugün İstanbul'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda "18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi" düzenleyecek. Dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla zaferin anlatılacağı sergi 31 Mart'a kadar 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. SABAH