Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü 2021? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü anlamı önemi
Giriş Tarihi: 18.3.2021 07:12 Son Güncelleme: 18.3.2021 07:13

'nin kaçıncı yıl dönümü 2021? 18 Mart Zaferi ve Şehitleri anma günü anlamı önemi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü 2021? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü anlamı önemi

ile arasında 1. Dünya Savaşı sırasında, ’nin yarımadası üzerinde 1915 - 1916 yılları arasında yapılan deniz ve kara muharebeleri sonrası kahraman Mehmetçik’in, itilaf devletleri unsurlarını gerek denizde gerekse kara savaşlarında bozguna uğratarak oldukça önemli bir zafer kazanmasının yıldönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bu önemli ve anlamlı günde kaçıncı yıl dönümü 2021? Şeklindeki sorunun yanıtları yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. 18 Mart ve Şehitleri anma günü anlam ve önemi.

1. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Çanakkale'nin Gelibolu yarımadası üzerinde yapılan deniz ve kara muharebelerinin, kahraman Mehmetçik'in canını hiçe sayarak, düşmanı denizlerimizden ve karalarımızdan süpürerek kazandığı Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde 18 Mart Çanakkale Zaferi kaçıncı yıl dönümü 2021? sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ 2021?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü anlam ve önemi ile büyük zaferin tüm detayları şöyle;



Kahraman Türk Ordusu'nun ve onun şanslı askerlerinin 19 Şubat 1915 tarihinde başlayıp – 18 Mart 1915 tarihinde zaferle sonuçlanan deniz muharebelerinin 106. yılında, tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi geçmişten günümüze unutulmayacak izler bırakmıştır.



Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.



18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edilmiştir..

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.



ÇANAKKALE SAVAŞINDA NELER OLDU?

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

ÇANAKKALE ZAFERİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.



Türkiye Cumhuriyeti için en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi her yıl olduğu gibi bu yılda törenlerle şiirlerle kısacası kutlanacak ve şehitler anılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü 2021? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü anlamı önemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA