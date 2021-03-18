Başkan Bekdemir: Sakarya turuncu olmalı

Sakarya GİAD Başkanı Zafer Bekdemir 'önce sağlık' diyerek Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan kısıtlama tedbirlerine uyulduğuna vurgu yaptı. Başkan Bekdemir, "Her işin başı sağlık. Yetkililer toplum sağlı için bir dizi kararlar aldı. Birçok işletme aylardır kapalı. Salgın döneminin son bölümünde şehirlerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin edileceği ifade edilerek kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renklerden oluşturulan tablo kamuoyuyla paylaşıldı. Sakarya 20 günde adeta seferberlik ilan ederek kontrollü sosyal hayatı simgeleyen turuncu renk skalasına indi. Rengimiz turuncu olmasına rağmen aylardır bir nefes almayı bekleyen insanımız ve yine aylardır işletmesinin kapısını açmayı bekleyen esnafımız hayal kırıklığına uğradı" diye konuştu.

Bekdemir "Şehrimizin Covid 19 vaka oranı yüz binde 90'lara kadar geriledi. Yani turuncu olduk. Ancak kısıtlama tedbirlerimiz halen uygulamanın başladığı zamandaki gibi kırmızı da kaldı. Sakarya'nın vaka oranını daha aşağılara çekeceğine inanarak ısrarcı şekilde talebimiz kontrollü sosyal hayata geçmemiz. Sakarya olarak vaka sayılarımızı yüzde 49,87 gibi bir oranda azaltarak Türkiye'nin en başarılı ili olduk. Bu durumun devam etmesi, insanların yeni adımlar atması için motivasyona ihtiyacımız var. Kıymetli karar vericilerin şehrin motivasyonu için turuncu renkte uygulanması gereken adımları atmasını bekliyoruz. Sakarya'nın maviye yolculuğunda kapalı işletmelerin açılması ve kontrollü sosyal hayatın başlaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.