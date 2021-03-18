Başkan Ekrem Yüce: Çanakkale Zaferi milletimizin destanıdır

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü münasebetiyle Serdivan Şehitliği'ndeki çelenk sunma programına katıldı. Vali Çetin Okay Kaldırım ve Garnizon Komutanı Tankçı Komando Albay Cavit Nartop'un da katıldığı program daha sonra Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyareti ile devam etti.

Başkan Ekrem Yüce, "Çanakkale Zaferi milletimizin canıyla, kanıyla, birlik ve beraberliğiyle yazdığı kahramanlık destanıdır" dedi.

Başkan Yüce, "Çanakkale ruhu kadim milletimizin inancı ve kararlığı ile hürriyetine, bağımsızlığına ket vurmak isteyenlerin karşısında durmanın adıdır. Her zorluğun üstesinden birlik ve beraberliğiyle gelen bir milletiz. Bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı yâd ediyoruz. Bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.