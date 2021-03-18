Ekrem İmamoğlu'ndan iki farklı tavır! Gazi yakınını tehdit etti, Şalom Gazetesi yazarına 'Haklısınız' dedi

İMAMOĞLU: "KAREL HANIM, HASSASİYETİNİZDE HAKLISINIZ"

Ekrem İmamoğlu, Karel Valansi'nin paylaşımına cevap verdi ve "Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız. Musevi vatandaşlarımız gibi Çanakkale Cephesi'nde yer alan ve bağımsızlığımız için mücadele etmiş bütün inanç ve kimliklerden herkes bu vatanın asil vatandaşıdır, ev sahibidir. İyi günler dilerim" ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ DE, MUSEVİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Nevşin Mengü de, Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi'den özür dilemişti ve "Karel hanım sizin nezdinizde tüm musevi arkadaşlardan özür diliyorum" demişti.

Nevşin Mengü; 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim çalışmalarını eleştirdi ve "Elinde tuttuğu kutsal kitapta diyorki: 'dua ettiğiniz zaman iki yüzlülerden olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar' Matta 6:5" ifadelerini kullandı.