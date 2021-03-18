En büyük mülteci nüfusu Türkiye’de

Hatay'daki temaslarına Hatay valiliğini ziyaret ederek başlayan Landrut, Vali Rahmi Doğan tarafından ağırlandı.

Vali Doğan, Büyükelçi Landrut'u binlerce yıllık geçmişi ile birçok medeniyete ve 3 semavi dine ev sahipliği yapmış, barışın ve medeniyetin sembolü kadim şehir Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer- Landrut ise tarih ve kültür açısından çok önemli bir şehir olan Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek yoğun programları içerisinde kendilerine zaman ayırdığı için Vali Doğan' a teşekkür etti.

ÇÖZÜM İÇİN KATKIDA BULUNMUYORLAR

Hatay valisi Rahmi Doğan'a yaptığı ziyaretin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı da ziyaret eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer- Landrut, dünyadaki en büyük mülteci nüfusunun Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

Suriye'deki gelişmelerin rejimin kendi halkına uyguladığı baskı sebebiyle yaşandığını belirten Landrut, "Hem Türkiye hem AB olarak bölgedeki çatışmayı diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek ülkesinden kaçan Suriyeliler ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü olarak dönebilir. Maalesef ne rejim ne de uluslararası destekçileri krizin çözümü için katkıda bulunmuyor" diyerek mevcut durumun bir süre daha böyle devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

AB'NİN ÇALIŞMALARINI GÖRMEK İÇİN HATAY'DAYIM

Türkiye'nin dünyadaki en büyük mülteci nüfusa ev sahipliği yaptığını söyleyen Landrut, "AB ile Türkiye arasındaki iş birliği birçok yaşamın kurtulmasını sağladı. Projelerimizle sığınmacıların eğitim, sağlık, barınma, geçinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede Türk hükümetini, belediyeleri, ilgili kurum ve kişileri çabalarından ötürü takdir ediyorum" diyerek AB'nin çalışmalarını sahada görmek için Hatay'da bulunduğunu açıkladı.