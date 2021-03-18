Eren Operasyonu ile terörün beli kırıldı

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Bingöl'de 24 Ocak'ta başlatılan Eren- 4 Karlıova-Varto operasyonları devam ediyor. 587 jandarma bin metrenin üzerindeki rakımlarda, kar ve tipi demeksizin operasyonlarını başarıyla yürütüyor. Operasyonlar kapsamında bugüne kadar, çok sayıda tüfek, makineli tüfek, roketatar, el bombaları, 150 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Jandarma Teğmen Mevlüt Galip, "Şehitlerimiz yattıkları yerlerde rahat uyusunlar. İntikamları er ya da geç alınacaktır" dedi. İHA