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Giriş Tarihi: 18.3.2021 12:17 Son Güncelleme: 18.3.2021 12:18

’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

'ın ilçesinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 4 terörist ölü, 1 terörist yaralı, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri Kırıkhan'ın Kalepte Mahallesi'nde bulunan bir evde PKK-YPG'li teröristlerin saklandığı ihbarını aldı. Jandarma Özel Hareket (JÖH) timleri şafak vakti söz konusu eve operasyon düzenledi. Evi çembere alan Özel Harekat Timlerinin teslim olun çağrısına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 4 PKK-YPG'li terörist ölü olarak ele geçirilirken, 1 terörist yaralı, 1 teröristte sağ olarak ele geçirildi. Çatışma sağ olarak yakalanan kişinin teröristlere yardım ve yataklık yaptığı bildirildi.

Çatışma sırasında kaçan 2 kişinin de yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Hatay’da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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