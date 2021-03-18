İBB’de mobbingle ikinci kez işinden oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar'ın meclis toplantısında 'İBB'de kadın personele mobbing uygulanıyor' açıklamasının ardından gözler mobbinge maruz kalan kadınlara çevrildi. İkinci kez işinden edilen Nurdan Melayim de onlardan biri. İBB iştiraki Metro A.Ş.'nin Esenler'deki Genel Müdürlük binasında temizlik görevlisi olarak çalışan Melayim, 28 Ağustos 2019'da İBB yönetimi tarafından gönderilen SMS bildirimiyle işten çıkarılanlar arasında yer aldı. Mağdur edilen diğer 208 kişiyle 6 ay boyunca Saraçhane'deki İBB binası önünde nöbet tuttu. 20 Mart 2020'de işe iade edildi. Ancak zorlu süreç bir türlü bitmek bilmedi. İBB'de yaşadığı sıkıntıları SABAH'a anlatan Melayim, "Sürekli yerim değiştirildi. İlk önce Nuruosmaniye Camisi'ne, 2 ay orada durduktan sonra Sultahmet Camisi'ne verildim. Daha gitmeden Beyazıt Camisi'ne görevlendirildim. 16 gün orada çalışabildim. Söylemediğim sözler söylemişim gibi gösterildi. Fiziksel şiddete uğradım. 'Seni yıldırmak için her şeyi yaptık ama bir türlü istifa etmiyorsun, artık engelli kişilerin yanına vereceğiz; bu ceza ile sen yaşa' dediler. Ve bir tutanakla kendi içlerinde imzalar atılarak işimden edildim. Zorla imza attırılmak istenen istifa dilekçesine imza atmadım. Şu an işsizim" dedi.