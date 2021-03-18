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Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:45

Son dakika: barajlarında ne kadar su var? İşte 18 Mart 2021 tarihi verileri

Şerif Can Şerif Can
Son dakika: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 18 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

Son dakika! verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 63,03 olarak ölçüldü. Meteoroloji’den yapılan duyuruya göre ’da hafta sonuna kadar hava durumunun yağmurlu olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte baraj doluluk oranının daha da artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre İstanbul'da yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Yağmurla birlikte baraj doluluk oranlarının daha da artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 63.03 olarak ölçüldü. Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 43,87 arttı. Açıklanan verilere göre 4 Mart'ta 58.02 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde ise yüzde 5.01 artış gösterdi.

BARAJLARDAKİ İSTİKRARLI ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 77.84, Pabuçdere 45.27, Sazlıdere 33.39, Büyükçekmece 62.99, Alibey 57.41, Terkos 58.89, Kazandere 59.21, Elmalı 70.60, Darlık 73.31 ve Istrancalar 53.62 olarak kaydedildi.

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Son dakika: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 18 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri
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