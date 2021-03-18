Kabaktepe'den İmamoğlu'na şehitlik tepkisi

Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümünü münasebetiyle Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarete gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir gazi yakını tepki gösterdi. Gazi yakını İmamoğlu'na "Gara şehitlerinin kırkı çıkmadı, burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" çıkıştı.



İmamoğlu ise kendisine tepki gösteren kişiye "Sonra konuşuruz, hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" şeklinde karşılık verdi. Bağırarak İmamoğlu'na tepkisini dile getiren ve gazi yakını olduğunu ileri süren kişi, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.



TERORİSTLERE GÖĞÜS GEREN ŞEHİTLERE GÜL BIRAKAMAZSINIZ

İBB Başkanının gazi yakınına yönelik tehdidi sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kabaktepe, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehirlere gül bırakamazsınız. Yüreği yanan bir gazi yakını çıkar, böyle haykırır gerçeği: "Burası sizin Pervin Buldan'la çiçek ektiğiniz hatıra ormanı değil, şehitlik!" ifadelerini kullandı.