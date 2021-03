MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: 2023 seçimlerine yürüyüş kurultayı gerçekleştiriyoruz

Geçtiğimiz kurultay Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünde gerçekleşsin istedik. Ancak o zaman hafta sonuydu. Son kurultayımızı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde gerçekleştiriyoruz. Bir büyük zaferin yıldönümünde kongre yapmak bizim için gurur verici. Hatırlar mısınız bilmiyorum, daha önceki kongremizi de 21 Mart'a denk getirmiştik. O kongreye de "Nevruz Kongresi" demiştik. Bunlar milletimiz için çok anlamlı günler.İl kongrelerimiz fevkalade güzel geçti. İnanılmaz yoğun bir ilgi vardı. Salgından korunma adına kongrelerimizi hızlı ve az katılımlı yapmak zorunda kaldık. Kongrelerimizi dört ayda bitirdik. 920 ilçe ve 81 ilin tamamında kongreler yapıldı. Kurultaya ilgi de çok fazla. Sürekli giriş kartı isteniyor ama karşılayamıyoruz. Biz il delegeleri, ilçe başkanları, il başkanları, basın ve siyasi parti temsilcileri dışındakileri ne yazık ki kabul edemeyeceğiz. Bir de genel başkanımızın özel davetiye gönderdiği, eskiden emeği geçmiş büyüklerimiz var.2023 seçimlerini bu kadroyla karşılayacağız. Amacımız 2023 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı oluşturan paydaşımız AK Parti ile çok başarılı bir sonuç elde etmek. 2023'ün bildiğiniz gibi bir anlamı daha var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü. Bunun da seçimlerin ötesinde çok farklı bir anlamı var. Onu da bu kadroyla ifa edeceğiz. Çabamız reformların yapıldığı, milletimizin her anlamda müreffeh kılındığı, terörün tamamen ortadan kaldırıldığı bir 100. yılı karşılayabilmek.İYİ Parti ve HDP arasındaki kavga göstermeliktir. HDP-CHP ve İYİ Parti ittifak içerisinde. Bunda kimsenin şüphesi yok. Ben aday çıkarmadım, biz desteklemedik, o öyle olmadı gibi laflara inanmayın. Sık sık gündeme getirilen İYİ Parti- HDP arasındaki gerilim de bu projenin bir parçası. Kamuoyunu kandırmaktan, HDP ile ittifak yapan İYİ Parti'ye yönelik tepkileri azaltmaya çalışmaktan başka bir anlamı yok. Dikkat ederseniz sabit bir siyaset anlayışları ve politik duruşları yok. Bir gün "Bizim terör örgütüne destek verenlerle işimiz yok" deniliyor, diğer gün "kahvaltıya davet ediliyor". İYİ Parti'nin sözcülerine dikkat edin. Her biri farklı şeyler söylüyor.Meral Akşener geçtiğimiz günlerde itiraf etti. "Millet İttifakı bir projedir. Cumhur İttifakı kader birliğidir" dedi. Gerçek yüzlerini de göstermiş oldu. Biz bunlara "Zillet İttifakı" diyoruz. Bu ittifak bir projedir. Dışarıda da içeride de ayakları vardı. Bu ittifakı kendileri yönetmiyor. Okyanus ötesinden de yönetiliyor, buradaki bazı mahfiller tarafından da yönetiliyor. Cumhur İttifakı için bir araya gelmiş iki saygıdeğer lider bunu her daim söylüyor. Evet biz bir kader birliği yaptık. Bu kader birliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması adına yapılmış bir kader birliğidir. Burada partilerin şahsi menfaatleri söz konusu değildir. Kongremize adını verdik.Biz bunun kader birliğini yapıyoruz.Dokunulmazlıklarla ilgili politikamız çok net. Geldiği anda dokunulmazlıkların kaldırılması için evet oyu vereceğiz. Terörle iltisaklı hiçbir kimsenin Meclis çatısı altında olmaması gerekir. HDP'nin de kapatılmasından yanayız. Tamamen kapatılsın. "Bir daha başka bir parti adıyla açılır" diyorlar. Bir daha açılırsa bir daha kapatırız. Önümüzdeki günlerde birtakım düzenlemeler AK Parti'nin gündemindedir. Biz de milletimiz adına görüş ve önerilerimizi belirtiriz.Gazeteci Levent Gültekin ve siyasetçi Selçuk Özdağ'a saldırı da benzer bir hadise. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Bunları daha önce de yaptılar. Levent Gültekin ve Selçuk Özdağ'a saldırı hadisesi de benzer şekilde ülkücülere mal edilmek istendi. Selçuk Özdağ hadisesinde silah sıkan kendi şoförü. Olayları araştırıyorsunuz, iddialar doğru çıkmıyor. Bu olaylarla ilgili olarak bize yönelik saldırılar elbette bizi rahatsız ediyor. Bizi bunlarla yıpratamazlar. Biz sokaklarda değil siyaset meydanındayız. Bunu çok açık söylüyorum bir kez daha. Sokakta trafik kavgası yapana da Ülkücü diyorlar. Bunların bizimle uzaktan yakından ilgisi yok.Kamuoyunda infial yaratan adamların bozkurt işareti yapan fotoğraflarının ortaya çıkması bir oyun. Bu bizi rahatsız ediyor. En son olarak Samsun'daki olaydaki adam, zamanında MHP'ye yakınmış ama son dönemde İYİ Parti'ye gitmiş. Bu adamı bizim aleyhimize kullanıyorlar. Aydın'daki hadiseyi araştırdım. Adam madde bağımlısı kriminal bir tip. O eylemi de iki ay önce yapmış. Bu adamların bizim partimizle ne ilgisi olabilir. Bize gelen giden bir adam bile değil. Polislerin getirirken ters kelepçe takmaları gerekiyordu. Çünkü cinayet söz konusu. Ters kelepçe takmıyorlar. Bir avukat ve gazeteci, MHP'ye yönelik bu tezgâhı kuruyor. Bu olayların kurultay öncesi cereyan etmesi de tesadüf değil.