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Giriş Tarihi: 18.3.2021 11:51

MSB duyurdu: 'ye girmeye çalışırken yakalandılar...

AA
MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar...

, "'den 'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişi Mardin/Kızıltepe'de yakalandı" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişi Mardin/Kızıltepe'de yakalandı" dedi.

MSB Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

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MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar...
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