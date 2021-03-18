MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar...

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişi Mardin/Kızıltepe'de yakalandı" dedi.
MSB Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.
Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/y5bH07p10d— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2021