Muğla'da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı

Muğla'da, 'Huzur' adıyla düzenlenen operasyonda, vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandıran, çetenin 13 üyesi yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'nce Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 23 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.F.A., Muğlada görevli memur E. G., ile M.K., A.G., U.Ç., A.K.B., M.Z.S., R.K., E.Y., K.S., E.B., A.Ö., ve A.M., gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 26 çeyrek altın, 12 gram altın, 170 Euro, 300 dolar, 57 bin lira, 4 bilgisayar, 14 araç satış sözleşmesi, 28 tabanca fişeği, 46 tapu, 1 muşta, 14 yazılı belge, 564 bin 500 lira değerinde senet, 1 fatura, 3 banka dekontu, 8 flash bellek, 15 CD, isim çetelelerinin olduğu 3 ajanda, 3 hafıza kartı, 5 hard disk, 8 cep telefonu, 9 borçlunun isminin yazılı olduğu senet defteri ve 90 bin 600 liralık 2 senet ele geçirildi.



Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.