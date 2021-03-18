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Giriş Tarihi: 18.3.2021 14:24

Son dakika: PKK'nın hücre yapılanması sorumlusu yakalandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Son dakika: PKK'nın hücre yapılanması sorumlusu yakalandı

Son dakika bilgisine göre Terör örgütü PKK tarafından 'da hücre yapılanması için görevlendirilen terörist yapılan operasyonla yakalandı.

Terör örgütü PKK tarafından Van'da hücre yapılanması için görevlendirilen terörist yapılan operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 2014 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015 yılında Suriye'de, 2016 Kuzey Irak Gare bölgesinde silahlı faaliyet gösteren ve terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edilen 1 PKK'lı terörist 16 Mart 2021 tarihinde Van-İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan örgüt mensubunun PKK/KCK terör örgütü tarafından Van'da hücre yapılanması için görevlendirildiği belirlendi.

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Son dakika: PKK'nın hücre yapılanması sorumlusu yakalandı
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