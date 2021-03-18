PKK'nın hücre yapılanmasına darbe

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmaları sürdürürken, 2014 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015 yılında Suriye'de, 2016 Kuzey Irak Gara bölgesinde silahlı faaliyet gösteren ve terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edilen kadın teröristi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Ekipler, PKK/KCK terör örgütü tarafından Van'da hücre yapılanması için görevlendirilen ve deşifre olmadığı belirtilen PKK'lı teröristi İpekyolu ilçesinde saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar...