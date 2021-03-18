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Giriş Tarihi: 18.3.2021 14:31

PKK'nın hücre yapılanmasına darbe

DHA
PKK'nın hücre yapılanmasına darbe

'da terör örgütü PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği belirlenen PKK'lı kadın terörist, saklandığı evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmaları sürdürürken, 2014 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015 yılında Suriye'de, 2016 Kuzey Irak Gara bölgesinde silahlı faaliyet gösteren ve terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edilen kadın teröristi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Ekipler, PKK/KCK terör örgütü tarafından Van'da hücre yapılanması için görevlendirilen ve deşifre olmadığı belirtilen PKK'lı teröristi İpekyolu ilçesinde saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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PKK'nın hücre yapılanmasına darbe
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