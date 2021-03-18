PKK’ya ait 9 odalı sığınak ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bitlis merkeze bağlı Sarıkonak Köyü'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-21' adıyla başlatılan operasyonda PKK'ya ait 9 odalı sığınak bulundu. Sığınak içerisinde 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 televizyon kumandası, 1 çift mekap ayakkabı, 1 perde, çok sayıda kişisel temizlik ve hijyen malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınırken diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.