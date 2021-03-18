Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri PKK’ya ait 9 odalı sığınak ele geçirildi
Giriş Tarihi: 18.3.2021 17:17

’ya ait 9 odalı sığınak ele geçirildi

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
PKK’ya ait 9 odalı sığınak ele geçirildi

’te terör örgütü ’ya yönelik yapılan operasyonda 9 odalı sığınak ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bitlis merkeze bağlı Sarıkonak Köyü'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-21' adıyla başlatılan operasyonda PKK'ya ait 9 odalı sığınak bulundu. Sığınak içerisinde 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 televizyon kumandası, 1 çift mekap ayakkabı, 1 perde, çok sayıda kişisel temizlik ve hijyen malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınırken diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’ya ait 9 odalı sığınak ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA