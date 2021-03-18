"Samimiyetsizliğini gördüm tepki gösterdim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki gösteren gazi yakını Mustafa İlker Yılmaz, açıklamada bulundu. Babasının Kıbrıs gazisi olduğunu belirten Yılmaz, her anma gününde babasının gazi olması nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ettiğini belirtti.

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'SAMİMİYETSİZLİĞİNİ GÖRDÜM'



Öğretmen olduğunu belirten Yılmaz, "Samimiyetsizliği gördüm için buna tepki gösterdim" dedi. 'Doğal bir tepkiydi ama sayın başkanın 'gazilik böyle olmaz' demesini de kendisine iade ediyorum ifadelerini kullanan gazi yakını şunları söyledi: "Ben bunu şov için yapmadım, spontane gelişti, ben buraya her yıl geliyorum. Ben orda tepkimi gösterince polis arkadaşlar doğal olarak uzaklaştırdılar. Ben de kendilerine her hangi bir mukavemet göstermedim. Ben orada haklı bir tepki verdim, makul bir tepki verdim, kesinlikle hakaret etmedim, rencide edici bir ifade kullanmadım."