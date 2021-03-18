Boşanma aşamasındaki eşini FETÖ üyesi olarak ihbar eden eski emniyet müdürüne ceza

Eski Emniyet Müdürü Mustafa Coşar Ünal, 'Silahlı silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanarak 8 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Dosya Yargıtay aşmasında olduğu sırada tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye dilekçe göndererek etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini beyan eden Ünal, etkin pişmanlıktan yararlanmak için FETÖ'den ceza alan ve yargılananların yanı sıra boşanma aşamasındaki eşinin de ismini örgüt üyesi olarak ihbar etti. Mahkeme Ünal'ın beyanlarını etkin pişmanlık için yeterli bulmadı.

YENİDEN YARGILANDI



Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ünal, Ankara 21. Ağır Ceza mahkemesinde yeniden yargılandı. Mahkemede savunma yapan Ünal, bir dönem cemaat olarak gördüğü yapının sadece sohbetlerine katıldığını, örgütsel bir faaliyette bulunmadığını savundu. FETÖ'den hiçbir zaman beklentisinin olmadığını ileri süren Ünal, "Bunlardan beklentim olsaydı daha iyi yerlere gelirdim. Örgütle fikir ayrılıklarına düştük ve beni Tunceli'ye sürdüler. Bank Asya'da hiçbir hesabım olmadı, sohbet dışındaki faaliyetlerde hiçbir zaman toplu harekette bulunmadım" dedi. Sanık avukatının savunmasının ardından kararı açıklayan heyet, Ünal'a, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.