Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu'ndan kritik toplantı!

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, önceki gün kurul başkanvekili Prof. Dr. Serkan Toplaoğlu başkanlığında toplandı. Kurulda, biyoterörizm ve biyosavunma konusunda dünyadaki gelişmeler ele alınırken, Türkiye'de bu alandaki politikalar da tartışıldı.

BİYOTERÖRİZM VURGUSU

Biyoterörizm, özellikle 1 yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla yeniden dünyanın gündemine girmişti. Biyoterörizm kişiler, gruplar veya hükümetler tarafından gerek ideolojik, gerekse politik veya finansal kazanç sağlamak amacıyla hastalık yaratıcı mikroorganizma veya ürünlerinin yani biyolojik silahların insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalık oluşturmak ve ölüme neden olmak amacıyla açık veya gizli şekilde yayılması şeklinde tanımlanıyor. Biyoterörizm, günümüzde giderek büyüyen bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Bugün 17 ülkenin aktif olarak yürüttüğü biyolojik silah programı olduğu belirtiliyor.

VUHAN KANITI!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söyleyerek, pandemiye dönüşen Kovid-19 sebebiyle Çin'i suçlamış ve konunun araştırıldığını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise Donald Trump'ın iddialarına karşılık olarak "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz" demişti. Uzmanlar da Kovid-19 pandemisinin bir biyoterör ya da biyosavaş olduğunu gösterir kanıtın henüz olmadığını açıklamıştı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2017'deki Münih Güvenlik Konferansı'nda biyoterörizm uyarısı yapmıştı. Bill Gates, "Bir sonraki salgın, genetik mühendislik kullanılarak bilgisayarda üretilmiş bir virüs yüzünden olabilir. Bu virüs çiçek hastalığının sentetik bir versiyonu ya da ölümcül ve süper bulaşıcı bir çeşit grip olabilir. Böylesi bir terör hamlesi bir yıldan kısa bir süre içinde 30 milyon kişinin ölümüne neden olabilir" demişti.

Gates, dünyanın 'önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde, böylesi bir saldırıyla karşı karşıya kalmasının ciddi bir ihtimal olduğunu' vurgulamıştı