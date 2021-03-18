Son dakika haberi: FETÖ'nün kumpas davalarına operasyon! 16 ilde harekete geçildi...

Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün kamu oyunda "Poyrazköy 1-2, Amirallere Suikast 1-2, Kafes Eylem Planı ve ÇEV/ÇYDD'" olarak bilinen soruşturmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Söz konusu davaların dosyalarının hazırlanma aşamasında yer alan ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde çalışmış 67'si ihraç, 7'si aktif, 1'i emekli toplam 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramalar devam ediyor.