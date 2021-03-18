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Giriş Tarihi: 18.3.2021 07:30 Son Güncelleme: 18.3.2021 07:33

haberi: 'nün kumpas davalarına operasyon! 16 ilde harekete geçildi...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika haberi: FETÖ'nün kumpas davalarına operasyon! 16 ilde harekete geçildi...

haberi: ’nün geçmişte hazırladığı davalara yönelik operasyon düzenlendi. Dava dosyalarının hazırlanma aşamasında yer alan ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmış 67’si ihraç, 7’si aktif, 1’i emekli 75 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün kamu oyunda "Poyrazköy 1-2, Amirallere Suikast 1-2, Kafes Eylem Planı ve ÇEV/ÇYDD'" olarak bilinen soruşturmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Söz konusu davaların dosyalarının hazırlanma aşamasında yer alan ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde çalışmış 67'si ihraç, 7'si aktif, 1'i emekli toplam 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramalar devam ediyor.

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Son dakika haberi: FETÖ'nün kumpas davalarına operasyon! 16 ilde harekete geçildi...
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