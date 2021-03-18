Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesini Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedilerek, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.
İYİ Parti'de HDP çatlağı! Meral Akşener soruyu duyunca böyle uzaklaştı
İddianamede ayrıca, davalı partinin teşkilat kongreleri ve büyük kongreleri ile tüm gösteri ve toplantılarının, Anayasa ve yasalara göre kurulmuş bir siyasi partinin olması gereken parti kongreleri ve toplantıları gibi değil, bölücü terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılan alanlar haline getirildiği kaydedildi.
İYİ PARTİ'NİN HDP ÇELİŞKİSİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soruldu. Çanakkale'de temaslarda bulunan Akşener, muhabirlerin HDP ile ilgili sorusuna cevap vermedi ve arkasını dönerek alandan hızla uzaklaştı.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU: HDP, PKK'YA SAVAŞ AÇMAK ZORUNDADIR
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise Genel Başkan Meral Akşener'in aksine HDP'nin kapatılmasını destekledi. Sadece HDP'nin değil, terörün gölgesinde hangi parti olursa olsun kapatılması gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, "HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe terörün gölgesinde kalacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.