SON DAKİKA: MHP'de büyük gün! Bahçeli açıklamalar yapıyor

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Kurultayda MHP Lideri Bahçeli Genel Başkanlık için tek aday olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salona giriş yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurultaya seyirci alınmazken, AK Parti'den bir heyet de MHP kurultayında katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurultaydaki konuşmasına başladı.

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BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Mart ayının 18'inde, yani bugün, Çanakkale ruhunun ilhamıyla, İstiklal Marşımızın ikramıyla, şühedanın itibarıyla, milletin iradesiyle, ülkücü ömürlerin ihlasıyla, 13. Olağan Büyük Kurultayımızı ifanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

Hesap yapmayız çıkar ile, çetele tutmayız heves ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz vurmak ile, durmayız engel ile, çünkü biz Türk Milleti'yiz. Vazgeçmeyiz korku ile, dönmeyiz tehdit ile, çünkü biz Türkiye'yiz.

Hem ülkemizin hem de dünyanın kıyasıya mücadele ettiği Covid-19'dan dolayı kurultaya katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Geride kalan 1 yıllık zamanda Covid-19 virüsünden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Olağan Büyük Kurultayımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devletimiz birlik bulsun.

Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, hakikat uğruna güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutulduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Vazgeçmedik sevdamızdan. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik.

"KIZIL ELMAYA HEY KIZIL ELMAYA"

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya... Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya! En güzel marşını vurmadan mehter

Ya Allah... Bismillah... Allahuekber...

Yürüyüşümüzde ürkenler var, varlığımızdan ürperenler var. Hepsini biliyoruz. Biz yürüdükçe hainler kaçacak delik arayacak. Türkiye düşmanları köstebek gibi saklanacaklar.

Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Millet başka, zillet başkadır. Türkiye'yi uçuruma çekmek demokrasi değildir.

'İSTİKLAL İÇİN BİRLİK İSTİKBAL İÇİN DİRLİK'

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayında kullanılacak slogan açıklandı. Buna göre; 13. Olağan Kurultayın sloganı "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" olarak belirlendi.