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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a Ege ve Doğu Akdeniz tepkisi
Giriş Tarihi: 18.3.2021 19:58 Son Güncelleme: 18.3.2021 20:44

: Milli Savunma Bakanı 'dan 'a Ege ve Doğu Akdeniz tepkisi

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a Ege ve Doğu Akdeniz tepkisi

haberi: Milli Savunma Bakanı , 'nin bölücü terör örgütü YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini belirterek, "Biz buna hazırız, doğru olan da budur." dedi. Bakan Akar ayrıca; 'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de terör örgütü YPG ile işbirliği yapan ABD ve Yunanistan'a tepki gösterdi.

"ABD, TÜRKİYE İŞE İŞBİRLİĞİ YAPMALI"

Bakan Akar, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur." dedi.

"YUNANİSTAN'IN TAHRİK EDİCİ EYLEMLERİ KABUL EDİLEMEZ"

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Akar, "Sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a Ege ve Doğu Akdeniz tepkisi
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