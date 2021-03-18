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Giriş Tarihi: 18.3.2021 14:12 Son Güncelleme: 18.3.2021 14:53

Son dakika: Paşinyan açıkladı! erken seçime gidiyor

Son dakika: Paşinyan açıkladı! Ermenistan erken seçime gidiyor

Son dakika bilgisine göre Azerbaycan'la yaşanan Karabağ savaşında ağır bir mağlubiyet alan 'da sular durulmuyor. Ermenistan Başbakanı , 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.

Son dakika... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.

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Son dakika: Paşinyan açıkladı! Ermenistan erken seçime gidiyor
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