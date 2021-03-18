Giriş Tarihi: 18.3.2021 14:12Son Güncelleme: 18.3.2021 14:53
Son dakika: Paşinyan açıkladı! Ermenistan erken seçime gidiyor
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Son dakika bilgisine göre Azerbaycan'la yaşanan Karabağ savaşında ağır bir mağlubiyet alan Ermenistan'da sular durulmuyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.
Son dakika... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.
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Son dakika: Paşinyan açıkladı! Ermenistan erken seçime gidiyor