Giriş Tarihi: 19.3.2021 06:27Son Güncelleme: 19.3.2021 06:27
Son dakika: Son dakika: FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!
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Son dakika haberi: İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Ekiplerinin 6 ilde ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün avukat yapılanmasındaki 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün avukat yapılanması için operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Son dakika: Son dakika: FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!