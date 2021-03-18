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Giriş Tarihi: 19.3.2021 06:27 Son Güncelleme: 19.3.2021 06:27

Son dakika: Son dakika: FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!

Son dakika: Son dakika: FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!

Son dakika haberi: Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Ekiplerinin 6 ilde ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün avukat yapılanmasındaki 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün avukat yapılanması için operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Son dakika: Son dakika: FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!
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