Suriye'den atılan roketler Kilis'te Beşevler Mahallesi'ne düştü!

Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ne, Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, boş bir araziye düştü. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.
Can kaybının meydana gelmediği öğrenildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamıştır. RF tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
YETKİLİLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
Öte yandan Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.