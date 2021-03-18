Suriye'den atılan roketler Kilis'te Beşevler Mahallesi'ne düştü!

Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ne, Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, boş bir araziye düştü. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.



Can kaybının meydana gelmediği öğrenildi.