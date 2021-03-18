Vali Yerlikaya’dan 18 Mart mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 18 Öart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çanakkale geçilmez başlığı ile yayımladığı mesajda Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;

O ne müdhiş tipidir; savrulur enkâz-ı beşer..."

Çanakkale Deniz Zaferi'mizi Vatan Şairimiz Mehmet Akif'in ifadesiyle "gökler ölüm indirirken" kazandık. Çanakkale bizim mahşerimizdir. Bir ulusun yeniden dirildiği, imanın imkânı yendiği gündür. Atalarımız Çanakkale'yi geçilmez kıldı; vatana, bayrağa, sancağa el uzatanların elini kırıp attı. Cihan tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazdı.

Bu destanın her sayfasında büyük kahramanlarımızın adı var: Mustafa Kemaller, Yüzbaşı Hakkı Beyler, Seyit Onbaşılar, Niğdeli Aliler ve nice kefensiz yatanlar… Onlar, dünya tarihini değiştirdikleri gibi milletimizin kaderini de yeniden yazdılar. Bize cennet bir vatan bıraktılar. Bunun için bastığımız yeri toprak diyerek geçmiyoruz.

106 yıl önce yedi düvele karşı "Çanakkale'yi Geçilmez" kılan irade; Dumlupınar'da, Sakarya'da, İstiklâl ve İstikbâl mücadelemizde en büyük gücümüz oldu. Aynı irade, aynı ruh, aynı inanç bugün de dimdik ayakta. Kıbrıs'ta, Suriye'de ve Mavi Vatan'da Türkiye'nin rotasını çizmekte; istiklâlden istikbale giden yollarımızı açmaktadır.

Çanakkale Destanı'nın Şanlı Kahramanları!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam askere rast gelinmemiştir." sözünde ifade ettiği gibi iman ve cesaretle yazdığınız destanı sonsuza dek yaşatmak ahdimizdir.

Mübarek vatan toprağında, can verdiğiniz nazlı hilâlin gölgesinde müsterih olunuz ki emanetinizi canımızdan aziz bilerek yaşıyoruz.

Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 106. yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğrunda canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin aziz hatırası önünde hürmetle eğiliyoruz.

Ruhunuz şâd, makamınız âli olsun.