Yılın ilk ziyaretini Kazakistan’a yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının ilk yurtdışı ziyaretini 30-31 Mart tarihlerinde Kazakistan'a yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Zirvede, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği artırmak için atılacak adımlar, koronavirüsle mücadele, bölgesel meseleler ele alınacak. Erdoğan, zirve kapsamında Konsey üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.Başkan Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde dün düzenlenen Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı. MKYK'da, Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Ayşe Keşir ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de bulundu. Toplantı basına kapalı gerçekleşti. ANKARA