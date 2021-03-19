318 metreden meydan okudu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "televizyona çıkalım" çağrısına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan yanıt geldi. Simgelerin körüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Grup Başkanvekili Turan, 'Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa, ben hazırım, gelsin, istediği gün, istediği saatte, istediği televizyonda, hatta istiyorsa CHP Genel Merkezinde, istediği gazetecilerle" dedi.

KONU "DENKLİK" MESELESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de seçilmiş en kıymetli insanlardan biri olduğunu dile getiren Turan, "Ancak Sayın Kılıçdaroğlu, bir gecelik kaset operasyonuyla CHP gibi tarihi bir partinin başına geçerek genel başkan oldu. Ne işi var Sayın Erdoğan'ın, operasyonla genel başkan olmuş bir kişiyle? Konu korkmak değil, konu denklik meselesidir" diye konuştu.

"DARBEDEN KAÇTI"

"Darbenin durdurulmasında en büyük payın sahibi olan kişiyle, darbeden kaçan, korkan bir kişinin karşılıklı olarak ne işi var televizyonda?" diyen Grup Başkanvekili Turan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Madem Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar hevesli, AK Partililerle, Genel Başkanımızla karşılıklı tartışmaktan bu kadar kendince ümitli, ben huzurlarınızda bu çağrıyı yapıyorum. Bırakın dünya lideri Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'na bir arada tartışma imkanı vermeyi. Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa, ben hazırım, gelsin, istediği gün, istediği saatte, istediği televizyonda, hatta istiyorsa CHP Genel Merkezinde, istediği gazetecilerle beraber, bu daveti göğüslüyorum, karşılamak istiyorum. Gelelim bir araya ve soralım Kılıçdaroğlu'na, hala partinizdeki tacize tecavüze sessiz kalacak mısınız? Çıkalım televizyona ve soralım Kılıçdaroğlu'na, hala 'PYD, komşumuz olsun. PYD terör örgütü değildir' diyor musunuz? Denizli milletvekiline neden sahip çıkmadınız, neden istifa ettirdiniz? Hala 'Atatürk demem, Mustafa Kemal derim' diyen il başkanlarına sahip çıkmaya devam edecek misiniz?"